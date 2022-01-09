Киргизия направила Казахстану ноту протеста из-за задержанного

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Обстановка в Алма-Ате после взятия города под контроль правительственными силами. Алма-Ата, Казахстан, бтр, силовики, оцепление, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата, алмата, правительственные войска
В Казахстане прошли массовые беспорядки Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Киргизия направила в Казахстан официальную ноту протеста из-за задержания музыканта Викрама Рузахунова. Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Мы отправили ноту в Казахстан и всю информацию по данному делу. Киргизскую сторону задевает необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес добропорядочного гражданина, музыканта и общественника Киргизии. Скорее всего, он мог оказаться не в том месте, не в то время», — передает ТАСС слова Ташиева.

Ранее Рузахунов был задержан в Казахстане. На камеру он признался, что является безработным и пришел на митинг за 200 долларов. После этого в МВД Киргизии сообщили, что задержанный — киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, который часто выступал с гастролями в Казахстане. Со ссылкой на родственников в ведомстве сообщили, что он приобрел билет еще 16 декабря, а 2 января вылетел в Алматы.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате столкновений погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. От огнестрельных ранений скончались трое детей. Для стабилизации ситуации в стране, в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), в Казахстан прибыли российские миротворцы, а также их коллеги из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. В МВД Казахстана сообщили, что на митингах было задержано около 4 тысяч террористов.

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Киргизия направила в Казахстан официальную ноту протеста из-за задержания музыканта Викрама Рузахунова. Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. «Мы отправили ноту в Казахстан и всю информацию по данному делу. Киргизскую сторону задевает необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес добропорядочного гражданина, музыканта и общественника Киргизии. Скорее всего, он мог оказаться не в том месте, не в то время», — передает ТАСС слова Ташиева. Ранее Рузахунов был задержан в Казахстане. На камеру он признался, что является безработным и пришел на митинг за 200 долларов. После этого в МВД Киргизии сообщили, что задержанный — киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, который часто выступал с гастролями в Казахстане. Со ссылкой на родственников в ведомстве сообщили, что он приобрел билет еще 16 декабря, а 2 января вылетел в Алматы. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате столкновений погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. От огнестрельных ранений скончались трое детей. Для стабилизации ситуации в стране, в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), в Казахстан прибыли российские миротворцы, а также их коллеги из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. В МВД Казахстана сообщили, что на митингах было задержано около 4 тысяч террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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