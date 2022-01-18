Врачи оценили инициативу о сокращении срока карантина по COVID-19

Двухнедельный карантин по коронавирусу не имеет смысла из-за уменьшения инкубационного периода. Об этом заявил иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.
«Для текущих мутаций коронавируса характерен быстрый инкубационный период. В связи с этим меняются и карантинные условия, все взаимосвязано с механизмом инфицирования и длительностью нахождения [вируса в организме], с тем, как вирус выявляется», — передает слова Михаила Костинова РБК. Он добавил, что инкубационный период сократился с двух недель до трех-пяти дней.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также согласился, что сокращение времени карантина до семи дней вполне достаточно. «В целом мы не увидим никаких отрицательных проявлений», — отметил врач.
Двухнедельный карантин по коронавирусу не имеет смысла из-за уменьшения инкубационного периода. Об этом заявил иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. «Для текущих мутаций коронавируса характерен быстрый инкубационный период. В связи с этим меняются и карантинные условия, все взаимосвязано с механизмом инфицирования и длительностью нахождения [вируса в организме], с тем, как вирус выявляется», — передает слова Михаила Костинова РБК. Он добавил, что инкубационный период сократился с двух недель до трех-пяти дней. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также согласился, что сокращение времени карантина до семи дней вполне достаточно. «В целом мы не увидим никаких отрицательных проявлений», — отметил врач. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила о сокращении карантина по COVID-19 до семи дней. В декабре Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус на сутки. Вирусолог Петр Чумаков объяснил сокращение срока карантина по коронавирусу повышенной заразностью штамма «Омикрон», передает телеканал 360.