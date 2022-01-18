Врачи оценили инициативу о сокращении срока карантина по COVID-19

19 января 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

По словам Михаила Костинова, инкубационный период COVID-19 сократился до трех-пяти дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Двухнедельный карантин по коронавирусу не имеет смысла из-за уменьшения инкубационного периода. Об этом заявил иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. «Для текущих мутаций коронавируса характерен быстрый инкубационный период. В связи с этим меняются и карантинные условия, все взаимосвязано с механизмом инфицирования и длительностью нахождения [вируса в организме], с тем, как вирус выявляется», — передает слова Михаила Костинова РБК. Он добавил, что инкубационный период сократился с двух недель до трех-пяти дней. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также согласился, что сокращение времени карантина до семи дней вполне достаточно. «В целом мы не увидим никаких отрицательных проявлений», — отметил врач. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила о сокращении карантина по COVID-19 до семи дней. В декабре Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус на сутки. Вирусолог Петр Чумаков объяснил сокращение срока карантина по коронавирусу повышенной заразностью штамма «Омикрон», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Двухнедельный карантин по коронавирусу не имеет смысла из-за уменьшения инкубационного периода. Об этом заявил иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. «Для текущих мутаций коронавируса характерен быстрый инкубационный период. В связи с этим меняются и карантинные условия, все взаимосвязано с механизмом инфицирования и длительностью нахождения [вируса в организме], с тем, как вирус выявляется», — передает слова Михаила Костинова РБК. Он добавил, что инкубационный период сократился с двух недель до трех-пяти дней. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также согласился, что сокращение времени карантина до семи дней вполне достаточно. «В целом мы не увидим никаких отрицательных проявлений», — отметил врач. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила о сокращении карантина по COVID-19 до семи дней. В декабре Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус на сутки. Вирусолог Петр Чумаков объяснил сокращение срока карантина по коронавирусу повышенной заразностью штамма «Омикрон», передает телеканал 360.