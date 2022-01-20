20 января 2022

Блогер Ивлеева намекнула на повторное заражение COVID. Скрин

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При этом Настя Ивлеева не стала раскрывать никаких подробностей

Российский блогер Настя Ивлеева выставила неоднозначную сториз у себя в Instagram. Она намекнула на повторное заражение COVID-19.

На одной сториз на черном фоне три смайла: изображение коронавируса, лица в медицинской маске и эмоджи со слезой. На другой сториз она выложила приближенное изображение лица Сергея Челищева — актера сериала «Бандитский Петербург». При этом никаких подробностей Ивлеева раскрывать не стала.

На первой сториз изображены три смайла
На второй сториз фотография актера сериала «Бандитский Петербург»

Настя Ивлеева и ее бывший муж Элджей (Алексей Узенюк) переболели коронавирусом в июле 2020 года. Тогда она не стала раскрывать подробностей, как протекала ее болезнь.

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Российский блогер Настя Ивлеева выставила неоднозначную сториз у себя в Instagram. Она намекнула на повторное заражение COVID-19. На одной сториз на черном фоне три смайла: изображение коронавируса, лица в медицинской маске и эмоджи со слезой. На другой сториз она выложила приближенное изображение лица Сергея Челищева — актера сериала «Бандитский Петербург». При этом никаких подробностей Ивлеева раскрывать не стала. Настя Ивлеева и ее бывший муж Элджей (Алексей Узенюк) переболели коронавирусом в июле 2020 года. Тогда она не стала раскрывать подробностей, как протекала ее болезнь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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