Блогер Ивлеева намекнула на повторное заражение COVID. Скрин

21 января 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

При этом Настя Ивлеева не стала раскрывать никаких подробностей Instagram @_agentgirl_ Российский блогер Настя Ивлеева выставила неоднозначную сториз у себя в Instagram. Она намекнула на повторное заражение COVID-19. На одной сториз на черном фоне три смайла: изображение коронавируса, лица в медицинской маске и эмоджи со слезой. На другой сториз она выложила приближенное изображение лица Сергея Челищева — актера сериала «Бандитский Петербург». При этом никаких подробностей Ивлеева раскрывать не стала. На первой сториз изображены три смайла Instagram Насти Ивлеевой На второй сториз фотография актера сериала «Бандитский Петербург» Instagram Насти Ивлеевой Настя Ивлеева и ее бывший муж Элджей (Алексей Узенюк) переболели коронавирусом в июле 2020 года. Тогда она не стала раскрывать подробностей, как протекала ее болезнь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский блогер Настя Ивлеева выставила неоднозначную сториз у себя в Instagram. Она намекнула на повторное заражение COVID-19. На одной сториз на черном фоне три смайла: изображение коронавируса, лица в медицинской маске и эмоджи со слезой. На другой сториз она выложила приближенное изображение лица Сергея Челищева — актера сериала «Бандитский Петербург». При этом никаких подробностей Ивлеева раскрывать не стала. Настя Ивлеева и ее бывший муж Элджей (Алексей Узенюк) переболели коронавирусом в июле 2020 года. Тогда она не стала раскрывать подробностей, как протекала ее болезнь.