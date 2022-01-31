Врач: выжить при падении с 22-го этажа москвичке помог алкоголь

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При падении с 22-го этажа 14-летняя москвичка выжила благодаря алкоголю Фото:

Выпавшая из окна 22-го этажа московского дома 14-летняя школьница выжила благодаря нескольким факторам. Одним из них было наличие алкоголя в организме пострадавшей. Об этом заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Тело становится расслабленным, не успевает напрягаться и концентрироваться на чем-то, поэтому при падении (в состоянии алкогольного опьянения — прим. URA.RU) энергия распределяется более равномерно», — дал пояснения эксперт. Информацию передает издание NEWS.RU.

Кроме того, остаться в живых школьнице, вероятно, помогли препятствия в виде карнизов и бельевых веревок, которые замедлили скорость падения. Другим спасительным фактором стал снег.

Инцидент произошел 29 января на Загорьевской улице в Москве. Восьмиклассница упала с 22-го этажа. Сообщается, что школьница находилась со своей подругой на балконе многоэтажного жилого дома на 22-м этаже. В один момент восьмиклассница сорвалась с балкона и упала с высоты более 60 метров. Однако после падения девочка выжила и была доставлена в больницу.

Ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин не поверил, что человек может выжить после падения с 22-го этажа. По информации РЕН ТВ, в крови у пострадавшей был обнаружен алкоголь.

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Выпавшая из окна 22-го этажа московского дома 14-летняя школьница выжила благодаря нескольким факторам. Одним из них было наличие алкоголя в организме пострадавшей. Об этом заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «Тело становится расслабленным, не успевает напрягаться и концентрироваться на чем-то, поэтому при падении (в состоянии алкогольного опьянения — прим. URA.RU) энергия распределяется более равномерно», — дал пояснения эксперт. Информацию передает издание NEWS.RU. Кроме того, остаться в живых школьнице, вероятно, помогли препятствия в виде карнизов и бельевых веревок, которые замедлили скорость падения. Другим спасительным фактором стал снег. Инцидент произошел 29 января на Загорьевской улице в Москве. Восьмиклассница упала с 22-го этажа. Сообщается, что школьница находилась со своей подругой на балконе многоэтажного жилого дома на 22-м этаже. В один момент восьмиклассница сорвалась с балкона и упала с высоты более 60 метров. Однако после падения девочка выжила и была доставлена в больницу. Ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин не поверил, что человек может выжить после падения с 22-го этажа. По информации РЕН ТВ, в крови у пострадавшей был обнаружен алкоголь.
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