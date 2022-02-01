The Daily Mail опубликовала «карту» недвижимости олигархов из РФ

01 февраля 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Российские олигархи имеют в Великобритании имущество на миллиарды фунтов, пишет The Daily Mail Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британское издание The Daily Mail опубликовало «карту» недвижимости и финансовых активов российских олигархов в Великобритании. По информации издания, именно эти олигархи попадут под санкции, которые Великобритания хочет ввести против российского бизнеса. «Бизнесмен Алишер Усманов живет в Лондоне, где числится его российский телекоммуникационный гигант „МегаФон“. Его главный дом — Бичвуд-Хаус на севере Лондона. Он также владеет Sutton Place, особняком Тюдоров. Оба объекта оцениваются в сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов. Когда-то самый богатый человек в России, нефтяной магнат Олег Дерипаска стал известен в Великобритании, когда принимал на своей яхте на Корфу гранда лейбористов лорда Мандельсона. Он владеет домом на Белгрейв-сквер. Он также владеет домом в Нью-Йорке», — пишет Daily Mail. По информации британского издания, недвижимость в стране есть также у российского олигарха Михаила Фридмана. Он владеет домом Athlone House в Северном Лондоне за 65 миллионов фунтов. Бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов владеет домом в Лондоне за 11,4 миллиона фунтов, утверждает издание. Ранее издание Financial Times сообщило, что США подготовили пакет санкций против окружения президента России Владимира Путина. В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что готовы ввести санкции против российских олигархов в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России вызывают беспокойство заявления о возможных санкциях против российских олигархов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британское издание The Daily Mail опубликовало «карту» недвижимости и финансовых активов российских олигархов в Великобритании. По информации издания, именно эти олигархи попадут под санкции, которые Великобритания хочет ввести против российского бизнеса. «Бизнесмен Алишер Усманов живет в Лондоне, где числится его российский телекоммуникационный гигант „МегаФон“. Его главный дом — Бичвуд-Хаус на севере Лондона. Он также владеет Sutton Place, особняком Тюдоров. Оба объекта оцениваются в сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов. Когда-то самый богатый человек в России, нефтяной магнат Олег Дерипаска стал известен в Великобритании, когда принимал на своей яхте на Корфу гранда лейбористов лорда Мандельсона. Он владеет домом на Белгрейв-сквер. Он также владеет домом в Нью-Йорке», — пишет Daily Mail. По информации британского издания, недвижимость в стране есть также у российского олигарха Михаила Фридмана. Он владеет домом Athlone House в Северном Лондоне за 65 миллионов фунтов. Бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов владеет домом в Лондоне за 11,4 миллиона фунтов, утверждает издание. Ранее издание Financial Times сообщило, что США подготовили пакет санкций против окружения президента России Владимира Путина. В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что готовы ввести санкции против российских олигархов в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России вызывают беспокойство заявления о возможных санкциях против российских олигархов.