Власти РФ боятся протестов в виртуальной реальности. Там также возможна продажа наркотиков

02 февраля 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

Практивки регулирования метавселенных в мире пока нет Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти РФ начали изучение возможностей регулирования виртуальной реальности. Данная деятельность связана с опасением возникновения в игровых метавселенных новых форм протесов, а также появления магазинов с запрещенными веществами. «Власти РФ начали анализировать риски развития игровых метавселенных и изучать возможности их регулирования. В частности, речь идет о возможном появлении в метавселенных магазинов с наркотиками, новых форм агитации и протестов, вплоть до виртуальной политической реальности, а также „механизмов, способствующих снижению морали в обществе“», — пишет « Коммерсантъ ». Метавселенная — это виртуальное пространство, в котором пользователи могут осуществлять взаимодействие друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, поясняет издание. Сообщается, что помимо прочих рисков существует опасение нарушения политических границ из-за использования цифровых валют в виртуальной реальности. Отмечается также, что личные данные аватаров могут стать доступны для злоумышленников и подготовить почту для новых мошеннических схем. Отдельного регулирования метавселенных нет ни водной стране мира, сообщает издание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти РФ начали изучение возможностей регулирования виртуальной реальности. Данная деятельность связана с опасением возникновения в игровых метавселенных новых форм протесов, а также появления магазинов с запрещенными веществами. «Власти РФ начали анализировать риски развития игровых метавселенных и изучать возможности их регулирования. В частности, речь идет о возможном появлении в метавселенных магазинов с наркотиками, новых форм агитации и протестов, вплоть до виртуальной политической реальности, а также „механизмов, способствующих снижению морали в обществе“», — пишет «Коммерсантъ». Метавселенная — это виртуальное пространство, в котором пользователи могут осуществлять взаимодействие друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, поясняет издание. Сообщается, что помимо прочих рисков существует опасение нарушения политических границ из-за использования цифровых валют в виртуальной реальности. Отмечается также, что личные данные аватаров могут стать доступны для злоумышленников и подготовить почту для новых мошеннических схем. Отдельного регулирования метавселенных нет ни водной стране мира, сообщает издание.