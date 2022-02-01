Власти РФ начали изучение возможностей регулирования виртуальной реальности. Данная деятельность связана с опасением возникновения в игровых метавселенных новых форм протесов, а также появления магазинов с запрещенными веществами.
«Власти РФ начали анализировать риски развития игровых метавселенных и изучать возможности их регулирования. В частности, речь идет о возможном появлении в метавселенных магазинов с наркотиками, новых форм агитации и протестов, вплоть до виртуальной политической реальности, а также „механизмов, способствующих снижению морали в обществе“», — пишет «Коммерсантъ».
Метавселенная — это виртуальное пространство, в котором пользователи могут осуществлять взаимодействие друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, поясняет издание. Сообщается, что помимо прочих рисков существует опасение нарушения политических границ из-за использования цифровых валют в виртуальной реальности.
Отмечается также, что личные данные аватаров могут стать доступны для злоумышленников и подготовить почту для новых мошеннических схем. Отдельного регулирования метавселенных нет ни водной стране мира, сообщает издание.
Власти РФ начали изучение возможностей регулирования виртуальной реальности. Данная деятельность связана с опасением возникновения в игровых метавселенных новых форм протесов, а также появления магазинов с запрещенными веществами. «Власти РФ начали анализировать риски развития игровых метавселенных и изучать возможности их регулирования. В частности, речь идет о возможном появлении в метавселенных магазинов с наркотиками, новых форм агитации и протестов, вплоть до виртуальной политической реальности, а также „механизмов, способствующих снижению морали в обществе“», — пишет «Коммерсантъ». Метавселенная — это виртуальное пространство, в котором пользователи могут осуществлять взаимодействие друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, поясняет издание. Сообщается, что помимо прочих рисков существует опасение нарушения политических границ из-за использования цифровых валют в виртуальной реальности. Отмечается также, что личные данные аватаров могут стать доступны для злоумышленников и подготовить почту для новых мошеннических схем. Отдельного регулирования метавселенных нет ни водной стране мира, сообщает издание.