Тест на знание молодежного сленга: проверь, как хорошо ты понимаешь молодежь

Этот тест проверит, как хорошо ты понимаешь молодежь
Ситуация: ваш подросток сыплет непонятными словами, а вы только недоуменно пожимаете плечами. Знакомо? «Краш», «рофл», «вайб» — эти и многие другие слова стали неотъемлемой частью современного молодежного сленга. Предлагаем проверить свои знания в современном языке молодого поколения. Тест URA.RU поможет не только узнать значение популярных слов, но и лучше понимать своих детей, друзей и коллег. Сможешь ли набрать максимальный балл и доказать, что в теме?
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