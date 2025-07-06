Тест на знание молодежного сленга: проверь, как хорошо ты понимаешь молодежь

Тест на знание молодежного сленга
© Служба новостей «URA.RU»
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Этот тест проверит, как хорошо ты понимаешь молодежь
Этот тест проверит, как хорошо ты понимаешь молодежь Фото:

Ситуация: ваш подросток сыплет непонятными словами, а вы только недоуменно пожимаете плечами. Знакомо? «Краш», «рофл», «вайб» — эти и многие другие слова стали неотъемлемой частью современного молодежного сленга. Предлагаем проверить свои знания в современном языке молодого поколения. Тест URA.RU поможет не только узнать значение популярных слов, но и лучше понимать своих детей, друзей и коллег. Сможешь ли набрать максимальный балл и доказать, что в теме?

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Ситуация: ваш подросток сыплет непонятными словами, а вы только недоуменно пожимаете плечами. Знакомо? «Краш», «рофл», «вайб» — эти и многие другие слова стали неотъемлемой частью современного молодежного сленга. Предлагаем проверить свои знания в современном языке молодого поколения. Тест URA.RU поможет не только узнать значение популярных слов, но и лучше понимать своих детей, друзей и коллег. Сможешь ли набрать максимальный балл и доказать, что в теме?
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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