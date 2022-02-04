Фигурист из Украины заговорил на русском вопреки запрету властей

Максим Никитин нарушил запрет властей о русском языке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Фигурист из Украины Максим Никитин, вместе с тем бронзовый призер XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года вопреки запрету властей говорить на русском языке, предпочел его мове. Ранее Министерство спорта и молодежи Украины запретило олимпийцам давать интервью на русском языке на Олимпийских играх в Пекине и рекомендовало не находиться рядом с российскими спортсменами, а также избегать совместных фотографий с ними.

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», — сказал Никитин в интервью «Спорт-Экспресс».

Максим Никитин выступил в танце со своей партнершей Александрой Назаровой. Они получили в сумме 64,08 балла. После проката Никитин дал традиционное блицинтервью. Фигурист беседовал с журналистами на русском языке.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине началась 4 февраля. Президент России Владимир Путин посетил Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо» как гость. Во время трансляции церемонии ведущий американского телеканала NBC рассуждал, будет ли война между Россией и Украиной. Кроме того, прошел слух о том, что Путин уснул на трибуне. Пресс-секретарь президента отказался комментировать это, так как, по его мнению, в Кремле не могут позволить себе отвечать на все, что обсуждают в соцсетях.

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