Суд оправдал причастного к смерти Деда Хасана вора в законе

08 февраля 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Ахмед Сутулый убедил присяжных в своей невиновности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве присяжные признали невиновным вора в законе Ахмеда Сутулого (Ахмед Евлоев, Дулат Йоуло), которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Криминальный авторитет был освобожден прямо в зале суда. На заседании Сутулый уверял присяжных, что не совершал инкриминируемое ему преступление, добавив, что не понимает, в чем его обвиняют, сообщает РЕН ТВ. Присяжные поверили «законнику», после чего он был признан невиновным и был освобожден в зале суда. Отмечается, что прокурор утверждала о доказательствах в виде видеозаписи, на которой обвиняемый признает, что является вором в законе. Авторитет ответил, что это видео смонтировано. Считается, что Сутулый причастен к убийству авторитетного вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна). Криминальный авторитет был задержан в 2019 году по обвинению в «Занятии высшего положения в преступной иерархии». В мае 2021 года он подал в суд на Минфин, потребовав компенсацию за 17 дней нахождения в СИЗО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве присяжные признали невиновным вора в законе Ахмеда Сутулого (Ахмед Евлоев, Дулат Йоуло), которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Криминальный авторитет был освобожден прямо в зале суда. На заседании Сутулый уверял присяжных, что не совершал инкриминируемое ему преступление, добавив, что не понимает, в чем его обвиняют, сообщает РЕН ТВ. Присяжные поверили «законнику», после чего он был признан невиновным и был освобожден в зале суда. Отмечается, что прокурор утверждала о доказательствах в виде видеозаписи, на которой обвиняемый признает, что является вором в законе. Авторитет ответил, что это видео смонтировано. Считается, что Сутулый причастен к убийству авторитетного вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна). Криминальный авторитет был задержан в 2019 году по обвинению в «Занятии высшего положения в преступной иерархии». В мае 2021 года он подал в суд на Минфин, потребовав компенсацию за 17 дней нахождения в СИЗО.