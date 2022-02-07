07 февраля 2022

Суд оправдал причастного к смерти Деда Хасана вора в законе

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Ахмед Сутулый убедил присяжных в своей невиновности Фото:

В Москве присяжные признали невиновным вора в законе Ахмеда Сутулого (Ахмед Евлоев, Дулат Йоуло), которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Криминальный авторитет был освобожден прямо в зале суда.

На заседании Сутулый уверял присяжных, что не совершал инкриминируемое ему преступление, добавив, что не понимает, в чем его обвиняют, сообщает РЕН ТВ. Присяжные поверили «законнику», после чего он был признан невиновным и был освобожден в зале суда.

Отмечается, что прокурор утверждала о доказательствах в виде видеозаписи, на которой обвиняемый признает, что является вором в законе. Авторитет ответил, что это видео смонтировано.

Считается, что Сутулый причастен к убийству авторитетного вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна). Криминальный авторитет был задержан в 2019 году по обвинению в «Занятии высшего положения в преступной иерархии». В мае 2021 года он подал в суд на Минфин, потребовав компенсацию за 17 дней нахождения в СИЗО.

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В Москве присяжные признали невиновным вора в законе Ахмеда Сутулого (Ахмед Евлоев, Дулат Йоуло), которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Криминальный авторитет был освобожден прямо в зале суда. На заседании Сутулый уверял присяжных, что не совершал инкриминируемое ему преступление, добавив, что не понимает, в чем его обвиняют, сообщает РЕН ТВ. Присяжные поверили «законнику», после чего он был признан невиновным и был освобожден в зале суда. Отмечается, что прокурор утверждала о доказательствах в виде видеозаписи, на которой обвиняемый признает, что является вором в законе. Авторитет ответил, что это видео смонтировано. Считается, что Сутулый причастен к убийству авторитетного вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна). Криминальный авторитет был задержан в 2019 году по обвинению в «Занятии высшего положения в преступной иерархии». В мае 2021 года он подал в суд на Минфин, потребовав компенсацию за 17 дней нахождения в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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