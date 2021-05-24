Причастный к смерти Деда Хасана авторитет подал в суд на Минфин

Ахмед Сутулый потребовал от Минфина 189 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вор в законе Ахмед Сутулый (Ахмед Евлоев) подал в суд на Министерство финансов РФ. Он требует компенсацию за 17 дней нахождения в СИЗО. Евлоева задержали за хранение наркотиков, но криминальный авторитет заявил, что их ему подбросили.

«Он подал целых два иска к Министерству финансов. Мол, чалился зря лишних три дня в первый раз и две недели — во второй. Суммарно 17 дней своей королевской жизни Ахмед оценил в 189 косарей, по 11 за сутки», — сообщает telegram-канал MASH.

Считается, что Сутулый причастен к убийству авторитетного вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна). Сейчас Евлоев находится в следственном изоляторе — ему предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в приступной иерархии».