14 февраля 2022

Лидер КПРФ Зюганов рассказал о заражении коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов заявил, что будет выписан из больницы в течение двух дней Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что вылечился от коронавируса и идет на поправку. Об этом политик рассказал в беседе URA.RU.

«Да нет, у меня все уже за 3 дня прошло», — заявил Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о заражении коронавирусом. Он также добавил, что в течение двух дней будет выписываться из больницы.

Ранее сообщалось, что глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал о госпитализации Геннадия Зюганова. Замглавы фракции в Госдуме РФ Николай Коломейцев заверил, что Зюганов чувствует себя хорошо, передает MK.RU.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что вылечился от коронавируса и идет на поправку. Об этом политик рассказал в беседе URA.RU. «Да нет, у меня все уже за 3 дня прошло», — заявил Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о заражении коронавирусом. Он также добавил, что в течение двух дней будет выписываться из больницы. Ранее сообщалось, что глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал о госпитализации Геннадия Зюганова. Замглавы фракции в Госдуме РФ Николай Коломейцев заверил, что Зюганов чувствует себя хорошо, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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