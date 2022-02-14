Лидер КПРФ Зюганов рассказал о заражении коронавирусом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что вылечился от коронавируса и идет на поправку. Об этом политик рассказал в беседе URA.RU.
«Да нет, у меня все уже за 3 дня прошло», — заявил Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о заражении коронавирусом. Он также добавил, что в течение двух дней будет выписываться из больницы.
Ранее сообщалось, что глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал о госпитализации Геннадия Зюганова. Замглавы фракции в Госдуме РФ Николай Коломейцев заверил, что Зюганов чувствует себя хорошо, передает MK.RU.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что вылечился от коронавируса и идет на поправку. Об этом политик рассказал в беседе URA.RU. «Да нет, у меня все уже за 3 дня прошло», — заявил Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о заражении коронавирусом. Он также добавил, что в течение двух дней будет выписываться из больницы. Ранее сообщалось, что глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал о госпитализации Геннадия Зюганова. Замглавы фракции в Госдуме РФ Николай Коломейцев заверил, что Зюганов чувствует себя хорошо, передает MK.RU.