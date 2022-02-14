Лидер КПРФ Зюганов рассказал о заражении коронавирусом

15 февраля 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов заявил, что будет выписан из больницы в течение двух дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что вылечился от коронавируса и идет на поправку. Об этом политик рассказал в беседе URA.RU. «Да нет, у меня все уже за 3 дня прошло», — заявил Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о заражении коронавирусом. Он также добавил, что в течение двух дней будет выписываться из больницы. Ранее сообщалось, что глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал о госпитализации Геннадия Зюганова. Замглавы фракции в Госдуме РФ Николай Коломейцев заверил, что Зюганов чувствует себя хорошо, передает MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что вылечился от коронавируса и идет на поправку. Об этом политик рассказал в беседе URA.RU. «Да нет, у меня все уже за 3 дня прошло», — заявил Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о заражении коронавирусом. Он также добавил, что в течение двух дней будет выписываться из больницы. Ранее сообщалось, что глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал о госпитализации Геннадия Зюганова. Замглавы фракции в Госдуме РФ Николай Коломейцев заверил, что Зюганов чувствует себя хорошо, передает MK.RU.