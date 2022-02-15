Греф: «Сбер» пересмотрит ставки по вкладам и кредитам

«Сбер» планирует пересмотреть ставки по депозитам и кредитам после повышения Банком России ключевой ставки. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф в ходе брифинга по итогам заседания наблюдательного совета.
«Что касается ставок, поднятие на 100 базисных пунктов [ключевой ставки Банка России], безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать ставки по депозитам и, наверное, по кредитам», — заявил Греф. Информацию передает финансовый портал «Финам.ру». По словам президента банка, решение по этому поводу ожидается в ближайшие недели.
Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Как уточнили в регуляторе, мера необходима для борьбы с высокими темпами инфляции. Ранее «Сбер» поднял ставки по своим основным ипотечным программам. Стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 10,3% годовых.
«Сбер» планирует пересмотреть ставки по депозитам и кредитам после повышения Банком России ключевой ставки. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф в ходе брифинга по итогам заседания наблюдательного совета. «Что касается ставок, поднятие на 100 базисных пунктов [ключевой ставки Банка России], безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать ставки по депозитам и, наверное, по кредитам», — заявил Греф. Информацию передает финансовый портал «Финам.ру». По словам президента банка, решение по этому поводу ожидается в ближайшие недели. Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Как уточнили в регуляторе, мера необходима для борьбы с высокими темпами инфляции. Ранее «Сбер» поднял ставки по своим основным ипотечным программам. Стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 10,3% годовых.