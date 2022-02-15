Греф: «Сбер» пересмотрит ставки по вкладам и кредитам

15 февраля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Греф заявил о планах «Сбера» на пересмотр процентов по кредитам Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Сбер» планирует пересмотреть ставки по депозитам и кредитам после повышения Банком России ключевой ставки. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф в ходе брифинга по итогам заседания наблюдательного совета. «Что касается ставок, поднятие на 100 базисных пунктов [ключевой ставки Банка России], безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать ставки по депозитам и, наверное, по кредитам», — заявил Греф. Информацию передает финансовый портал «Финам.ру». По словам президента банка, решение по этому поводу ожидается в ближайшие недели. Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Как уточнили в регуляторе, мера необходима для борьбы с высокими темпами инфляции. Ранее «Сбер» поднял ставки по своим основным ипотечным программам. Стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 10,3% годовых. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Сбер» планирует пересмотреть ставки по депозитам и кредитам после повышения Банком России ключевой ставки. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф в ходе брифинга по итогам заседания наблюдательного совета. «Что касается ставок, поднятие на 100 базисных пунктов [ключевой ставки Банка России], безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать ставки по депозитам и, наверное, по кредитам», — заявил Греф. Информацию передает финансовый портал «Финам.ру». По словам президента банка, решение по этому поводу ожидается в ближайшие недели. Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Как уточнили в регуляторе, мера необходима для борьбы с высокими темпами инфляции. Ранее «Сбер» поднял ставки по своим основным ипотечным программам. Стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 10,3% годовых.