Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей смерти

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Арсен Аваков заявил, что сейчас находится в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о своей смерти в Харькове. Ранее издание Readovka со ссылкой на источники утверждало, что экс-министр погиб несколько дней назад в результате удара российских военных.

«Тут СМИ рассказывают, как в Харькове убили меня. Я живой, нахожусь в Киеве, как и многие украинцы», — сказал экс-министр в видео, которое опубликовано в официальном telegram-канале Авакова.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели масштабные санкции против банковской системы РФ. Попавшие под санкции банки были отключены от системы SWIFT. Платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Также из страны ушли многие иностранные компании и бренды.

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Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о своей смерти в Харькове. Ранее издание Readovka со ссылкой на источники утверждало, что экс-министр погиб несколько дней назад в результате удара российских военных. «Тут СМИ рассказывают, как в Харькове убили меня. Я живой, нахожусь в Киеве, как и многие украинцы», — сказал экс-министр в видео, которое опубликовано в официальном telegram-канале Авакова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели масштабные санкции против банковской системы РФ. Попавшие под санкции банки были отключены от системы SWIFT. Платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Также из страны ушли многие иностранные компании и бренды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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