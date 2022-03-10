Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей смерти

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о своей смерти в Харькове. Ранее издание Readovka со ссылкой на источники утверждало, что экс-министр погиб несколько дней назад в результате удара российских военных.
«Тут СМИ рассказывают, как в Харькове убили меня. Я живой, нахожусь в Киеве, как и многие украинцы», — сказал экс-министр в видео, которое опубликовано в официальном telegram-канале Авакова.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели масштабные санкции против банковской системы РФ. Попавшие под санкции банки были отключены от системы SWIFT. Платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Также из страны ушли многие иностранные компании и бренды.
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о своей смерти в Харькове. Ранее издание Readovka со ссылкой на источники утверждало, что экс-министр погиб несколько дней назад в результате удара российских военных. «Тут СМИ рассказывают, как в Харькове убили меня. Я живой, нахожусь в Киеве, как и многие украинцы», — сказал экс-министр в видео, которое опубликовано в официальном telegram-канале Авакова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели масштабные санкции против банковской системы РФ. Попавшие под санкции банки были отключены от системы SWIFT. Платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Также из страны ушли многие иностранные компании и бренды.