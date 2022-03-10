Зеленский разрешил изымать собственность России

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил изымать российскую собственность на Украине и национализировать ее. Соответствующий закон Зеленский подписал 10 марта.
«Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон „Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов“. Главным по проработке закона был определен Комитет по вопросам экономического развития», — передает РИА «Новости» сообщение Верховной рады.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы остановить геноцид мирных граждан в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». По информации Минобороны РФ, украинские националисты держат в заложниках около 4,5 млн граждан и используют их как живой щит, сообщает деловое издание «Взгляд».
Президент Украины Владимир Зеленский разрешил изымать российскую собственность на Украине и национализировать ее. Соответствующий закон Зеленский подписал 10 марта. «Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон „Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов“. Главным по проработке закона был определен Комитет по вопросам экономического развития», — передает РИА «Новости» сообщение Верховной рады. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы остановить геноцид мирных граждан в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». По информации Минобороны РФ, украинские националисты держат в заложниках около 4,5 млн граждан и используют их как живой щит, сообщает деловое издание «Взгляд».