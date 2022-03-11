Минобороны РФ показало карту подконтрольных ВС РФ районов Украины

12 марта 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ продвинулись на 11 километров Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. Согласно карте, Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, продвижение составило 11 километров. Войска ДНР продвинулись на восемь километров и вышли к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка, а также блокировали Благодатное. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Минобороны опубликовало карту подконтрольных территорий на Украине Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. Согласно карте, Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, продвижение составило 11 километров. Войска ДНР продвинулись на восемь километров и вышли к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка, а также блокировали Благодатное. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.