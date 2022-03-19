Европейцам предложили кататься на украинцах из-за цен на бензин

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Французам предложили кататься на украинцах из-за цен на бензин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo показал новую обложку, темой которой стали украинские беженцы и рост цен на топливо в условиях санкций. Карикатура на обложке предлагает европейцам оседлать украинцев вместе машин.

«Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно», — говорится в предложении на карикатуре. Новую обложку сатирический журнал анонсировал на своей странице в Twitter.

Евросоюз, власти США и ряд международных компаний ввели санкции против РФ. Это произошло на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, проведение которой было инициировано президентом России Владимиром Путиным. В результате страны Запада ощутили влияние антироссийский санкций на себе. В Евросоюзе и США значительно выросли цены на газ и бензин.

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo показал новую обложку, темой которой стали украинские беженцы и рост цен на топливо в условиях санкций. Карикатура на обложке предлагает европейцам оседлать украинцев вместе машин. «Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно», — говорится в предложении на карикатуре. Новую обложку сатирический журнал анонсировал на своей странице в Twitter. Евросоюз, власти США и ряд международных компаний ввели санкции против РФ. Это произошло на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, проведение которой было инициировано президентом России Владимиром Путиным. В результате страны Запада ощутили влияние антироссийский санкций на себе. В Евросоюзе и США значительно выросли цены на газ и бензин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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