Европейцам предложили кататься на украинцах из-за цен на бензин

Французам предложили кататься на украинцах из-за цен на бензин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo показал новую обложку, темой которой стали украинские беженцы и рост цен на топливо в условиях санкций. Карикатура на обложке предлагает европейцам оседлать украинцев вместе машин.

«Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно», — говорится в предложении на карикатуре. Новую обложку сатирический журнал анонсировал на своей странице в Twitter.

Евросоюз, власти США и ряд международных компаний ввели санкции против РФ. Это произошло на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, проведение которой было инициировано президентом России Владимиром Путиным. В результате страны Запада ощутили влияние антироссийский санкций на себе. В Евросоюзе и США значительно выросли цены на газ и бензин.