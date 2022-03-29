Героям ДНР будут выплачивать по три прожиточных минимума РФ

29 марта 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Героям ДНР ежемесячно будут выплачивать по 36 410 рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Героям Донецкой народной республики будут выплачивать более 36 тысяч рублей ежемесячно, что примерно равняется трем прожиточным минимумам в российских регионах. Это подтверждает указ, опубликованный на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «Указом главы Донецкой народной республики от 29 марта 2022 года <…> установлена ежемесячная денежная выплата в размере 36 410 российских рублей лицам, которым присвоено звание героя Донецкой народной республики», — говорится в указе. В документе отмечено, что указ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Прожиточный минимум в России у каждого региона разный, но в целом на душу населения он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. С 1 января 2022 года он равен 13 890 рублям. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Минобороны РФ раскрыло данные о подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Героям Донецкой народной республики будут выплачивать более 36 тысяч рублей ежемесячно, что примерно равняется трем прожиточным минимумам в российских регионах. Это подтверждает указ, опубликованный на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «Указом главы Донецкой народной республики от 29 марта 2022 года <…> установлена ежемесячная денежная выплата в размере 36 410 российских рублей лицам, которым присвоено звание героя Донецкой народной республики», — говорится в указе. В документе отмечено, что указ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Прожиточный минимум в России у каждого региона разный, но в целом на душу населения он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. С 1 января 2022 года он равен 13 890 рублям. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Минобороны РФ раскрыло данные о подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине.