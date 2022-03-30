Итальянский журналист: шефам LaStampa не стыдно за плагиат и фейк

Газета выдала атаку ВСУ за действия армии РФ на Украине и опубликовала снимок URA.RU с места попадания ракеты «Точка-У» в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Профессор-историк из Италии, вскрывший материал-фейк газеты La Stampa об армии РФ на Украине, стал объектом критики на родине, а редакторов и директоров издания выгораживают. Об этом в интервью URA.RU рассказал итальянский журналист Джорджио Бьянки, который восемь лет работает в ДНР.

«[Этот] профессор работал в La Stampa почти двадцать лет. Он в очень жесткой форме раскритиковал директора La Stampa. Он сказал, что директор должен стыдиться такого поступка и просить за него прощения. Но в результате масса критики обрушилась не на главу La Stampa, а на того, кто обрушился на него с критикой. К сожалению, мы в Италии сейчас живем в таких условиях, когда человек, который совершил постыдный поступок и украл фото, остается безнаказанным, а вся критика обрушивается на человека, который его обличил», — рассказал Бьянки.

La Stampa ранее использовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко ради фейка. Газета выдала атаку ВСУ за действия армии РФ на Украине и опубликовала снимок с места попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. После этого посол России в Италии Сергей Разов заявил, что подал иск в прокуратуру на итальянскую газету La Stampa.

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, военные должны избавить людей в Донбассе от геноцида и издевательств со стороны украинских националистов. Москва предлагала Украине вывести войска из Донбасса и предотвратить спецоперацию, но Киев отказался, сообщал президент РФ.

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