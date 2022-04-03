Захарова раскрыла истинную цель преступления нацистов в Буче

04 апреля 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Захарова назвала целью украинской провокации в Буче срыв мирных переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Смысл очередного преступления „киевского режима“ — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», написала Захарова в своем telegram-канале. Официальный представитель МИД запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских националистов в городе Буча. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации радикалов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время Украину уже уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Смысл очередного преступления „киевского режима“ — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», написала Захарова в своем telegram-канале. Официальный представитель МИД запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских националистов в городе Буча. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации радикалов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время Украину уже уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном.