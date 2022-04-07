Зеленский: Украина после спецоперации РФ пойдет по пути Израиля

Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет «европейской» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После завершения спецоперации России Украина не станет «либеральной и европейской», а пойдет по сценарию Израиля. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству безопасности после спецоперация России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах и люди с оружием — это будущее Украины», — сообщает израильская газета Haaretz слова Зеленского.

По мнению украинского лидера, Украина не станет такой, какой ее видели власти с самого начала. « Абсолютно либеральной, европейской не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», — подытожил он.

Ранее президент Украины сообщил, что страна готова вступить в НАТО в любой момент, но сейчас в приоритете собственные гарантии безопасности. Кроме того, по словам члена украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии, Киев ранее обсуждал вопросы безопасности с Китаем.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на корректное и аккуратное отношение к ВС РФ к гражданам Украины, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, касающиеся банковского и экономического сектора страны.