Правительство выделило миллиарды российским регионам

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В регионы РФ направят миллиарды рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации Фото:

Более 8 млрд рублей в ближайшее время поступит в регионы России на оснащение отделений медицинской реабилитации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Регионы РФ получат более 8 млрд рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации Также важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек. В ближайшее время необходимо восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, трансляция которого ведется на сайте ГД.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.

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Более 8 млрд рублей в ближайшее время поступит в регионы России на оснащение отделений медицинской реабилитации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Регионы РФ получат более 8 млрд рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации Также важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек. В ближайшее время необходимо восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, трансляция которого ведется на сайте ГД. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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