Правительство выделило миллиарды российским регионам

В регионы РФ направят миллиарды рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 8 млрд рублей в ближайшее время поступит в регионы России на оснащение отделений медицинской реабилитации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Регионы РФ получат более 8 млрд рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации Также важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек. В ближайшее время необходимо восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, трансляция которого ведется на сайте ГД.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.