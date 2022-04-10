Politico: НАТО столкнулось с проблемой, желая подступить к РФ

10 апреля 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Препятствием на пути НАТО в борьбе с Россией признали европейские дороги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Автомобильные и железные дороги в Европе не готовы к борьбе с Россией. Американское издание Politico пишет, что Североатлантическому альянсу необходимо серьезно поработать над собственной инфраструктурой. «Европейские автомобильные и железные дороги не приспособлены для борьбы с Россией. ЕС изо всех сил пытается обратить вспять многолетнее пренебрежение расходами на улучшение автомобильных и железных дорог для переброски войск и танков. Наличие лучшей армии не имеет большого значения, если вы не можете заставить ее двигаться», — пишет издание Politico. Отдельно отмечается, что спецоперация России на Украине заставила обратить внимание на уровень подготовки дорог, портов и аэропортов ЕС к быстрому перемещению войск и танков. «Чем дальше на восток, тем в большей степени инфраструктура не выдерживает тяжелого веса танков, это мосты», — пишет издание со ссылкой на слова экс-командующего армией США Бена Ходжеса. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец ранее заявлял, что НАТО боится прямого столкновения с Россией. Поэтому страны-члены Альянса готовы воевать «до последнего украинца». Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ ряд новых ограничений. Президент России Владимир Путин принял ответное решение принимать плату за российских газ от недружественных стран только в рублях. Член палаты представителей США Марси Каптур призвала все страны мира отказаться от нефти, газа и угля из РФ. При этом ряд стран согласились на условия России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Автомобильные и железные дороги в Европе не готовы к борьбе с Россией. Американское издание Politico пишет, что Североатлантическому альянсу необходимо серьезно поработать над собственной инфраструктурой. «Европейские автомобильные и железные дороги не приспособлены для борьбы с Россией. ЕС изо всех сил пытается обратить вспять многолетнее пренебрежение расходами на улучшение автомобильных и железных дорог для переброски войск и танков. Наличие лучшей армии не имеет большого значения, если вы не можете заставить ее двигаться», — пишет издание Politico. Отдельно отмечается, что спецоперация России на Украине заставила обратить внимание на уровень подготовки дорог, портов и аэропортов ЕС к быстрому перемещению войск и танков. «Чем дальше на восток, тем в большей степени инфраструктура не выдерживает тяжелого веса танков, это мосты», — пишет издание со ссылкой на слова экс-командующего армией США Бена Ходжеса. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец ранее заявлял, что НАТО боится прямого столкновения с Россией. Поэтому страны-члены Альянса готовы воевать «до последнего украинца». Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ ряд новых ограничений. Президент России Владимир Путин принял ответное решение принимать плату за российских газ от недружественных стран только в рублях. Член палаты представителей США Марси Каптур призвала все страны мира отказаться от нефти, газа и угля из РФ. При этом ряд стран согласились на условия России.