Депутат Тюменской областной Думы уволился из структур «Газпрома»

14 апреля 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Юрий Холманский покинул топ-менеджерскую должность в «Газпром трансгаз Югорск» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутат Тюменской областной Думы из Югры Юрий Холманский покинул должность заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Югорск». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Холманский ушел из „Газпрома“, где проработал больше десятка лет. Что стало причиной такого поступка неизвестно. Но говорят, что он собрался переезжать из Югорска в Екатеринбург. Возможно он там будет заниматься уже каким-то своим бизнесом. Но депутатскую деятельность в Тюменской областной Думе он продолжит», — сообщил инсайдер. Сам Холманский отказался от комментариев во время телефонного разговора с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что экс-генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов продолжил работу в качестве депутата Тюменской областной Думы после отставки. Однако в новом созыве областного парламента депутатский мандат забрал себе нынешний генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» — Олег Ваховский. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Депутат Тюменской областной Думы из Югры Юрий Холманский покинул должность заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Югорск». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Холманский ушел из „Газпрома“, где проработал больше десятка лет. Что стало причиной такого поступка неизвестно. Но говорят, что он собрался переезжать из Югорска в Екатеринбург. Возможно он там будет заниматься уже каким-то своим бизнесом. Но депутатскую деятельность в Тюменской областной Думе он продолжит», — сообщил инсайдер. Сам Холманский отказался от комментариев во время телефонного разговора с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что экс-генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов продолжил работу в качестве депутата Тюменской областной Думы после отставки. Однако в новом созыве областного парламента депутатский мандат забрал себе нынешний генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» — Олег Ваховский.