Депутат Тюменской областной Думы уволился из структур «Газпрома»

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Юрий Холманский покинул топ-менеджерскую должность в «Газпром трансгаз Югорск» Фото:

Депутат Тюменской областной Думы из Югры Юрий Холманский покинул должность заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Югорск». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Холманский ушел из „Газпрома“, где проработал больше десятка лет. Что стало причиной такого поступка неизвестно. Но говорят, что он собрался переезжать из Югорска в Екатеринбург. Возможно он там будет заниматься уже каким-то своим бизнесом. Но депутатскую деятельность в Тюменской областной Думе он продолжит», — сообщил инсайдер. Сам Холманский отказался от комментариев во время телефонного разговора с журналистом URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов продолжил работу в качестве депутата Тюменской областной Думы после отставки. Однако в новом созыве областного парламента депутатский мандат забрал себе нынешний генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» — Олег Ваховский.

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Депутат Тюменской областной Думы из Югры Юрий Холманский покинул должность заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Югорск». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Холманский ушел из „Газпрома“, где проработал больше десятка лет. Что стало причиной такого поступка неизвестно. Но говорят, что он собрался переезжать из Югорска в Екатеринбург. Возможно он там будет заниматься уже каким-то своим бизнесом. Но депутатскую деятельность в Тюменской областной Думе он продолжит», — сообщил инсайдер. Сам Холманский отказался от комментариев во время телефонного разговора с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что экс-генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов продолжил работу в качестве депутата Тюменской областной Думы после отставки. Однако в новом созыве областного парламента депутатский мандат забрал себе нынешний генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» — Олег Ваховский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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