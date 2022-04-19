Российские силовики обнаружили схрон с оружием в Херсоне

Схрон заметили местные жители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами на военном заводе «Паллада» в Херсоне. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники Службой безопасности Украины (СБУ), спрятали на территории завода „Паллада“ вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп», — рассказал РИА «Новости» один из силовиков. В схроне были найдены автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, взрывчатки, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов и многое другое.

Схрон был замечен местными жителями. Именно они доложили российским силовикам о найденном оружии. Они нашли «тайник» в глухой промзоне, на территории завода.

Российские вооруженные силы с 24 февраля 2022 года проводят спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что основными ее целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь в освобождении республик Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, в ходе операции Вооруженным силам России удалось взять под полный контроль Херсонскую область Украины.

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