Российские военные уничтожили шесть баз националистов

Вооруженные силы РФ ликвидировали шесть опорных пунктов националистов в районе украинского города Попасная. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Поражены два пункта управления украинских войск, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, в том числе, в Краматорске, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной», — завил Конашенков. В результате ударов российской армии были уничтожены 150 националистов, добавили в министерстве.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является защита жителей и территорий Донбасса. По сведениям Минобороны РФ, российские военные успешно выполняют задачи по демилитаризации страны: армия поражает объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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