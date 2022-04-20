Российские военные уничтожили шесть баз националистов

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, бмп, военные, ополченцы, днр, народная милиция, бугас, мобилизованные
ВС РФ уничтожили 150 националистов, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ликвидировали шесть опорных пунктов националистов в районе украинского города Попасная. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Поражены два пункта управления украинских войск, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, в том числе, в Краматорске, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной», — завил Конашенков. В результате ударов российской армии были уничтожены 150 националистов, добавили в министерстве.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является защита жителей и территорий Донбасса. По сведениям Минобороны РФ, российские военные успешно выполняют задачи по демилитаризации страны: армия поражает объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Вооруженные силы РФ ликвидировали шесть опорных пунктов националистов в районе украинского города Попасная. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Поражены два пункта управления украинских войск, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, в том числе, в Краматорске, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной», — завил Конашенков. В результате ударов российской армии были уничтожены 150 националистов, добавили в министерстве. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является защита жителей и территорий Донбасса. По сведениям Минобороны РФ, российские военные успешно выполняют задачи по демилитаризации страны: армия поражает объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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