Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию на Украине

04 мая 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ход специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко <…> Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства. Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ход специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко <…> Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства. Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.