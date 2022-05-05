Кремль: разведка США замедляет спецоперацию РФ на Украине

05 мая 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Действия США не способствуют быстрому завершению операции на Украине, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада, такие как США, Великобритания и члены Североатлантического альянса передают данные о российских военных Украине, и это не способствует быстрому окончанию спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные и другие параметры [российских военных] ВСУ. Это хорошо известно, и конечно, в купе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину — эти действия не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе спецоперации», — отметил он на конференц-колле. О том, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров, стало известно 5 мая. Иностранные СМИ сообщают, что украинские официальные лица объединили ее со своей собственной разведкой, что позволило добиться определенных успехов. Спецоперация на территории Украины проводится российскими военными с конца февраля. Ее главный приоритет — защита мирных граждан от ВСУ и националистических батальонов. В свою очередь, на стороне украинских военных действуют иностранные наемники, кроме того, страны Запада, в том числе входящие в НАТО, передают Украине оружие и помогают финансово. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Страны Запада, такие как США, Великобритания и члены Североатлантического альянса передают данные о российских военных Украине, и это не способствует быстрому окончанию спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные и другие параметры [российских военных] ВСУ. Это хорошо известно, и конечно, в купе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину — эти действия не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе спецоперации», — отметил он на конференц-колле. О том, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров, стало известно 5 мая. Иностранные СМИ сообщают, что украинские официальные лица объединили ее со своей собственной разведкой, что позволило добиться определенных успехов. Спецоперация на территории Украины проводится российскими военными с конца февраля. Ее главный приоритет — защита мирных граждан от ВСУ и националистических батальонов. В свою очередь, на стороне украинских военных действуют иностранные наемники, кроме того, страны Запада, в том числе входящие в НАТО, передают Украине оружие и помогают финансово.