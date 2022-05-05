Кремль: разведка США замедляет спецоперацию РФ на Украине

Страны Запада, такие как США, Великобритания и члены Североатлантического альянса передают данные о российских военных Украине, и это не способствует быстрому окончанию спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные и другие параметры [российских военных] ВСУ. Это хорошо известно, и конечно, в купе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину — эти действия не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе спецоперации», — отметил он на конференц-колле.
О том, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров, стало известно 5 мая. Иностранные СМИ сообщают, что украинские официальные лица объединили ее со своей собственной разведкой, что позволило добиться определенных успехов.
Спецоперация на территории Украины проводится российскими военными с конца февраля. Ее главный приоритет — защита мирных граждан от ВСУ и националистических батальонов. В свою очередь, на стороне украинских военных действуют иностранные наемники, кроме того, страны Запада, в том числе входящие в НАТО, передают Украине оружие и помогают финансово.
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