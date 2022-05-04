Расследование «Берегини»: Швеция тайно направила вооружения Киеву

Шведская сторона просила не обнародовать информацию о боеприпасах, которые поставила Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Хакерская группа «Берегини» опубликовала документы, согласно которым Швеция оказывает Украине военную помощь, однако просит не распространяться об этом. Речь идет о почти трех с половиной миллионах боеприпасов. Общая стоимость оружия — 205 миллионов шведских крон (около 20 млн долларов США).

«Шведская сторона настойчиво просит не обнародовать информацию, указанную в декларации номер 2», — говорится в telegram-канале группы. Речь идет о боеприпасах 7.62/95 PRJ в количестве 3 000 000 штук и 7.62/95 SLPRJ в количестве 470 000 штук.

Отмечается также, что Швеция одобрила передачу военной помощи для Украины 24 марта этого года. О том, что шведская сторона настойчиво просит не обнародовать информацию о боеприпасах, просил учесть посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, пишут «Берегини». «Но нас же они не попросили об этом, поэтому мы публикуем их без угрызений совести», — дополняется в сообщении.

Ранее хакерская группа нашла информацию, что страны НАТО поставляют на Украину не только оборонительное оружие. В сметах на вооружение со стороны США, Великобритании и других стран значатся противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины, направленную на денацификацию, а также помощь жителям республик ДНР и ЛНР, страдающих от постоянных обстрелов националистов и ВСУ. Правительство США начало подготовку Украины к вооруженному конфликту с Россией еще в январе этого года. Согласно тексту закона, опубликованного на сайте Конгресса США, Америка готовилась к постоянной поставке вооруженной техники Киеву для нападения на Москву. В свою очередь, жители Германии недовольны из-за поставок оружия Украине. Протесты против этого, включающие требования соблюдения нейтралитета, прошли в 11 городах Болгарии.

Скриншот сделан с публикации в telegram-канале «Берегини»

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