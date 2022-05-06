Подозреваемого в госизмене россиянина арестовали в Москве

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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, судебное заседание, судебное дело
Он заключен под стражу до 5 июля Фото:

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Россиянин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена).

Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы, сообщает РАПСИ. 29 апреля житель Севастополя Дмитрий Штыбликов, также обвиняемый в госизмене, был приговорен судом к 19,5 года колонии, передает RT.

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Россиянин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена). Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы, сообщает РАПСИ. 29 апреля житель Севастополя Дмитрий Штыбликов, также обвиняемый в госизмене, был приговорен судом к 19,5 года колонии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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