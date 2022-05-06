Подозреваемого в госизмене россиянина арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Россиянин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена).
Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы, сообщает РАПСИ. 29 апреля житель Севастополя Дмитрий Штыбликов, также обвиняемый в госизмене, был приговорен судом к 19,5 года колонии, передает RT.
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