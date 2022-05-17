Минцифры: в РФ вернулось 80% уехавших граждан

17 мая 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Подавляющее большинство россиян, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подавляющее большинство россиян, которые уехали за границу после начала спецоперации на Украине, уже вернулись в страну. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. «Мы получили от операторов связи анализ того, сколько [владельцев] сим-карт уехало с начала специальной военной операции, и сколько из них вернулось. Цифры обнадеживающие, 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Только 20% из тех, кто поддался порыву, не вернулись», — сообщил Шадаев на форуме «Новые горизонты» российского общество «Знание». Министр отметил, что значительную часть вернувшихся россиян составляют программисты и другие работники IT-отрасли. Правительство намерено поддержать этих людей льготами и налоговыми послаблениями, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России, добавил он. В ходе своего выступления Шадаев также заявил, что правительство РФ не будет запрещать видеохостинг YouTube без крайней необходимости. Также власти помогут компании «Яндекс» продолжить работу в России.

Подавляющее большинство россиян, которые уехали за границу после начала спецоперации на Украине, уже вернулись в страну. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. «Мы получили от операторов связи анализ того, сколько [владельцев] сим-карт уехало с начала специальной военной операции, и сколько из них вернулось. Цифры обнадеживающие, 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Только 20% из тех, кто поддался порыву, не вернулись», — сообщил Шадаев на форуме «Новые горизонты» российского общество «Знание». Министр отметил, что значительную часть вернувшихся россиян составляют программисты и другие работники IT-отрасли. Правительство намерено поддержать этих людей льготами и налоговыми послаблениями, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России, добавил он. В ходе своего выступления Шадаев также заявил, что правительство РФ не будет запрещать видеохостинг YouTube без крайней необходимости. Также власти помогут компании «Яндекс» продолжить работу в России.