Зюганов призвал вернуть опыт СССР в борьбе с ростом цен

29 мая 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Зюганов призвал установить контроль государства за ценами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал установить государственное регулирование цен, как это было в СССР. Он обратил внимание на подорожание хлеба. По словам политика, цены на товары первой необходимости стоит контролировать властям. «В который раз вынужден говорить о необходимости введения государственного регулирования цен. Особенно на товары первой необходимости. На „невидимую руку“ рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит!» — написал Зюганов в своем telegram-канале. Он отметил, что в России продолжает дорожать хлеб. По его словам, с начала года цена на него выросла на 20%. Лидер КПРФ также назвал недопустимым увеличение экспорта зерна. Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала пик роста цен в России на конец 2022 года. Цены начали расти после начала спецоперации из-за западных санкций. Президент России Владимир Путин сообщил, что инфляция с начала года превысила 11%. Для сдерживания инфляции регулятор повысил ключевую ставку. В Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал установить государственное регулирование цен, как это было в СССР. Он обратил внимание на подорожание хлеба. По словам политика, цены на товары первой необходимости стоит контролировать властям. «В который раз вынужден говорить о необходимости введения государственного регулирования цен. Особенно на товары первой необходимости. На „невидимую руку“ рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит!» — написал Зюганов в своем telegram-канале. Он отметил, что в России продолжает дорожать хлеб. По его словам, с начала года цена на него выросла на 20%. Лидер КПРФ также назвал недопустимым увеличение экспорта зерна. Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала пик роста цен в России на конец 2022 года. Цены начали расти после начала спецоперации из-за западных санкций. Президент России Владимир Путин сообщил, что инфляция с начала года превысила 11%. Для сдерживания инфляции регулятор повысил ключевую ставку. В Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты.