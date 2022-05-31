Матвиенко раскрыла, кто мешает подписанию соглашений с Киевом

01 июня 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

Матвиенко уверена, что подписать соглашение с Украиной не позволило ее «внешнее управление» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва и Киев уже были близки к тому, чтобы подписать мирный договор, однако этому процессу помешало «внешнее управление» Украиной. Об этом сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. «Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством», — сказала она в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси, передает РИА «Новости». Дипломат добавила, что подписанию мирных соглашений помешали те, «кто осуществляет внешнее управление» Украиной. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. По словам Валентины Матвиенко, Россия готова к переговорам с Украиной и к подписанию соглашений о мире, но для этого нужна воля с двух сторон. «Мы не видим обратной реакции со стороны Киева», — отметила дипломат. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Москва и Киев уже были близки к тому, чтобы подписать мирный договор, однако этому процессу помешало «внешнее управление» Украиной. Об этом сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. «Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством», — сказала она в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси, передает РИА «Новости». Дипломат добавила, что подписанию мирных соглашений помешали те, «кто осуществляет внешнее управление» Украиной. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. По словам Валентины Матвиенко, Россия готова к переговорам с Украиной и к подписанию соглашений о мире, но для этого нужна воля с двух сторон. «Мы не видим обратной реакции со стороны Киева», — отметила дипломат.