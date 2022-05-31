Матвиенко: РФ готова подписать мирные соглашения с Украиной

01 июня 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Матвиенко: РФ открыта к переговорам с Украиной, которые «привели бы к миру» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к переговорам с Украиной и подписанию соглашений о мире. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы открыты для переговоров. Я полностью согласна с вашей позицией, что нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля с двух сторон. Мы подтверждаем, что мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева», — сказала Матвиенко во время встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает ТАСС. При этом она добавила, что до начала спецоперации на Украине Россия постоянно вела переговоры с США и западными странами с требованием обеспечить единую, неделимую безопасность на европейском континенте, однако «адекватного ответа» Москва не получила. «После того, когда Украина потребовала стать уже ядерным государством и когда мы видели, как идет военное освоение украинской территории, как она насыщается огромным количеством вооружения, включая наступательное вооружение, и зная, что готовится третье вооруженное наступление на Донецкую и Луганскую области, конечно, нам не оставили другого выхода, выбора, чтобы обеспечить свою безопасность», — заключила Матвиенко. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Украина сама решила заморозить переговоры с Россией. В конце мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока Украина и Россия юридически не могут подписать мирный договор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия готова к переговорам с Украиной и подписанию соглашений о мире. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы открыты для переговоров. Я полностью согласна с вашей позицией, что нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля с двух сторон. Мы подтверждаем, что мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева», — сказала Матвиенко во время встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает ТАСС. При этом она добавила, что до начала спецоперации на Украине Россия постоянно вела переговоры с США и западными странами с требованием обеспечить единую, неделимую безопасность на европейском континенте, однако «адекватного ответа» Москва не получила. «После того, когда Украина потребовала стать уже ядерным государством и когда мы видели, как идет военное освоение украинской территории, как она насыщается огромным количеством вооружения, включая наступательное вооружение, и зная, что готовится третье вооруженное наступление на Донецкую и Луганскую области, конечно, нам не оставили другого выхода, выбора, чтобы обеспечить свою безопасность», — заключила Матвиенко. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Украина сама решила заморозить переговоры с Россией. В конце мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока Украина и Россия юридически не могут подписать мирный договор.