Минцифры РФ раскрыли план на случай отключения от интернета из ЕС

07 июня 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Россиянам пообещали, что не оставят их без интернета Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия сможет получать трафик из Азии в случае отключения от европейской интернет-сети. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров». «У нас есть план „Б“: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — заявил Шадаев, передает РИА «Новости». По его словам, основной оператор «Ростелеком» готов к такому развитию событий. Глава Минцифры РФ отметил, что на международных точках обмена уже были случаи отключения российских операторов. Ранее европейские страны ввели санкции против России из-за ситуации на Украине. При этом в США выступили против отключения России от глобального интернета. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что не нужно устраивать интернет-блэкауты. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия сможет получать трафик из Азии в случае отключения от европейской интернет-сети. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров». «У нас есть план „Б“: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — заявил Шадаев, передает РИА «Новости». По его словам, основной оператор «Ростелеком» готов к такому развитию событий. Глава Минцифры РФ отметил, что на международных точках обмена уже были случаи отключения российских операторов. Ранее европейские страны ввели санкции против России из-за ситуации на Украине. При этом в США выступили против отключения России от глобального интернета. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что не нужно устраивать интернет-блэкауты.