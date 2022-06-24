Володин призвал украинцев приберечь учебники русского языка. «До 1 сентября»

25 июня 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин считает, что надо наказать украинских чиновников, запрещающих русский язык Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Украины не следует полностью отказываться от учебников по русскому языку. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на планы украинских властей отказаться от русского языка с 1 сентября в школах. «Не спешите. <…> Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин у себя в telegram-канале. Спикер Госдумы обратил внимание, что в Одесской области изымают учебники русского языка и литературы, из образовательной программы убрали всех русских писателей. Также в школах запретили русский язык. Володин считает, что это — новая волна русофобии и призывает украинских чиновников привлечь к ответственности за нарушение прав человека. Запрет русской литературы в Украине негативно воспринял старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник. По его словам, это навредит молодому поколению, которое стремиться к развитию. Россия проводит спецоперацию в Украине по денацификации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Запад создал курс на «отмену» всего русского, сравнив это с тем, что происходило во время нацистской Германии. Среди приоритетов спецоперации глава МИД РФ Сергей Лавров называл восстановление прав русского языка в Донбассе, добавляет телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жителям Украины не следует полностью отказываться от учебников по русскому языку. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на планы украинских властей отказаться от русского языка с 1 сентября в школах. «Не спешите. <…> Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин у себя в telegram-канале. Спикер Госдумы обратил внимание, что в Одесской области изымают учебники русского языка и литературы, из образовательной программы убрали всех русских писателей. Также в школах запретили русский язык. Володин считает, что это — новая волна русофобии и призывает украинских чиновников привлечь к ответственности за нарушение прав человека. Запрет русской литературы в Украине негативно воспринял старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник. По его словам, это навредит молодому поколению, которое стремиться к развитию. Россия проводит спецоперацию в Украине по денацификации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Запад создал курс на «отмену» всего русского, сравнив это с тем, что происходило во время нацистской Германии. Среди приоритетов спецоперации глава МИД РФ Сергей Лавров называл восстановление прав русского языка в Донбассе, добавляет телеканал 360.