Жителям Украины не следует полностью отказываться от учебников по русскому языку. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на планы украинских властей отказаться от русского языка с 1 сентября в школах.
«Не спешите. <…> Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин у себя в telegram-канале.
Спикер Госдумы обратил внимание, что в Одесской области изымают учебники русского языка и литературы, из образовательной программы убрали всех русских писателей. Также в школах запретили русский язык. Володин считает, что это — новая волна русофобии и призывает украинских чиновников привлечь к ответственности за нарушение прав человека.
Запрет русской литературы в Украине негативно воспринял старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник. По его словам, это навредит молодому поколению, которое стремиться к развитию.
Россия проводит спецоперацию в Украине по денацификации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Запад создал курс на «отмену» всего русского, сравнив это с тем, что происходило во время нацистской Германии. Среди приоритетов спецоперации глава МИД РФ Сергей Лавров называл восстановление прав русского языка в Донбассе, добавляет телеканал 360.
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Жителям Украины не следует полностью отказываться от учебников по русскому языку. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на планы украинских властей отказаться от русского языка с 1 сентября в школах. «Не спешите. <…> Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин у себя в telegram-канале. Спикер Госдумы обратил внимание, что в Одесской области изымают учебники русского языка и литературы, из образовательной программы убрали всех русских писателей. Также в школах запретили русский язык. Володин считает, что это — новая волна русофобии и призывает украинских чиновников привлечь к ответственности за нарушение прав человека. Запрет русской литературы в Украине негативно воспринял старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник. По его словам, это навредит молодому поколению, которое стремиться к развитию. Россия проводит спецоперацию в Украине по денацификации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Запад создал курс на «отмену» всего русского, сравнив это с тем, что происходило во время нацистской Германии. Среди приоритетов спецоперации глава МИД РФ Сергей Лавров называл восстановление прав русского языка в Донбассе, добавляет телеканал 360.