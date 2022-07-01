Жителям Донецка начали выдавать российское гражданство

В Донецке открылись пункты выдачи российских паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Донецкой народной республики (ДНР).
«1 июля в Донецке открылись два пункта выдачи паспортов Российской Федерации. В этих пунктах будет осуществляться прием документов для получения гражданства РФ, а также в них могут получить паспорт граждане, которые ранее подавали заявление о приеме в гражданство в упрощенном порядке», — сообщает пресс-служба МВД ДНР.
Пункты открылись в Ворошиловском и Буденовском районе Донецка. Отмечается, что их открытие избавит жителей ДНР от длительных поездок и повысит качество предоставляемых услуг. Кроме того, в июле запланировано открытие аналогичных пунктов в трех городах ДНР.
Ранее сообщалось, что российское гражданство начали выдавать жителям Херсонской области. Регион находится под контролем российских войск в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак объяснял, зачем выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
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