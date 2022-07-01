01 июля 2022

Жителям Донецка начали выдавать российское гражданство

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Торжественное вручение паспортов Александром Моором, вручение государственных наград. Тюмень, паспорт гражданина рф, вручение паспорта
В Донецке открылись два пункта выдачи российских паспартов Фото:
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В Донецке открылись пункты выдачи российских паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Донецкой народной республики (ДНР).

«1 июля в Донецке открылись два пункта выдачи паспортов Российской Федерации. В этих пунктах будет осуществляться прием документов для получения гражданства РФ, а также в них могут получить паспорт граждане, которые ранее подавали заявление о приеме в гражданство в упрощенном порядке», — сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Пункты открылись в Ворошиловском и Буденовском районе Донецка. Отмечается, что их открытие избавит жителей ДНР от длительных поездок и повысит качество предоставляемых услуг. Кроме того, в июле запланировано открытие аналогичных пунктов в трех городах ДНР.

Ранее сообщалось, что российское гражданство начали выдавать жителям Херсонской области. Регион находится под контролем российских войск в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак объяснял, зачем выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

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В Донецке открылись пункты выдачи российских паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Донецкой народной республики (ДНР). «1 июля в Донецке открылись два пункта выдачи паспортов Российской Федерации. В этих пунктах будет осуществляться прием документов для получения гражданства РФ, а также в них могут получить паспорт граждане, которые ранее подавали заявление о приеме в гражданство в упрощенном порядке», — сообщает пресс-служба МВД ДНР. Пункты открылись в Ворошиловском и Буденовском районе Донецка. Отмечается, что их открытие избавит жителей ДНР от длительных поездок и повысит качество предоставляемых услуг. Кроме того, в июле запланировано открытие аналогичных пунктов в трех городах ДНР. Ранее сообщалось, что российское гражданство начали выдавать жителям Херсонской области. Регион находится под контролем российских войск в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак объяснял, зачем выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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