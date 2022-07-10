Во Франции убеждены, что Украина не сможет победить Россию

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Украине необходимо искать дипломатическое решение конфликта с РФ, считает Марин Ле Пен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Украины не получится разрешить конфликт с Россией военным путем. Стране необходимо искать дипломатические пути разрешения разногласий, считает лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена — она ошибается, — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM. По ее словам, «ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России», именно поэтому, считает политик, стране необходимо искать дипломатическое решение.

Антироссийские санкции также не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине, считает политик. «Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — отметила она.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых РФ признала 21 февраля.

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У Украины не получится разрешить конфликт с Россией военным путем. Стране необходимо искать дипломатические пути разрешения разногласий, считает лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена — она ошибается, — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM. По ее словам, «ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России», именно поэтому, считает политик, стране необходимо искать дипломатическое решение. Антироссийские санкции также не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине, считает политик. «Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — отметила она. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых РФ признала 21 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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