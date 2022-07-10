Во Франции убеждены, что Украина не сможет победить Россию

10 июля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Украине необходимо искать дипломатическое решение конфликта с РФ, считает Марин Ле Пен Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины не получится разрешить конфликт с Россией военным путем. Стране необходимо искать дипломатические пути разрешения разногласий, считает лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена — она ошибается, — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM. По ее словам, «ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России», именно поэтому, считает политик, стране необходимо искать дипломатическое решение. Антироссийские санкции также не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине, считает политик. «Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — отметила она. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых РФ признала 21 февраля. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

У Украины не получится разрешить конфликт с Россией военным путем. Стране необходимо искать дипломатические пути разрешения разногласий, считает лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена — она ошибается, — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM. По ее словам, «ни один из военных специалистов не может сказать, что Украина способна победить в военных действиях против России», именно поэтому, считает политик, стране необходимо искать дипломатическое решение. Антироссийские санкции также не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине, считает политик. «Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — отметила она. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых РФ признала 21 февраля.