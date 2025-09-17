Путин наградил спецпредставителя РФ в ШОС Хакимова и генконсула Панкова

Президент России Владимир Путин 17 сентября 2025 года подписал указ о награждении государственными наградами специальных представителей и дипломатов, внесших значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса страны. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени отмечен специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный консул РФ в Барселоне Александр Панков. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени специального представителя президента РФ по делам ШОС Хакимова Бахтиера Маруфовича, советника министра иностранных дел РФ. Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени — Панкова Александра Юрьевича», — говорится в официальном сообщении.
Александр Панков работает в системе Министерства иностранных дел России с 1981 года. По информации официального сайта ведомства, он обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, который был присвоен ему в июне 2017 года. С 2013 по 2019 годы Панков занимал должность заместителя директора департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ. В настоящее время он возглавляет генеральное консульство России в Барселоне (Испания).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.