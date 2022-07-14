«Известия»: Центробанк готовится снизить ключевую ставку

15 июля 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

ЦБ снизит ключевую ставку до 9% на заседании 22 июля, пишут «Известия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п. п., до 9%, на заседании 22 июля. Таким образом регулятор отреагирует на снижение инфляции — в начале июля ее уровень сократился до 15,6% год к году, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы опрошенных аналитиков. «Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Банка России 22 июля ожидают все 17 опрошенных аналитиков из крупнейших кредитных организаций. 12 из них прогнозируют сокращение показателя до 9%, еще четверо — сразу до 8,5%», — говорится в статье. В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают уменьшение инфляции, спад кредитования и необходимость поддержать сокращающуюся экономику, пояснил изданию главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он напомнил, что за неделю со 2 по 8 июля в стране наблюдалась дефляция в 0,03%. Таким образом, в годовом выражении показатель инфляции сократился до 15,6%, уточнил аналитик. В феврале после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 10 июня регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 9,5%. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин прогнозировал, что ставка может стать еще меньше, потенциал для этого, по его словам, есть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п. п., до 9%, на заседании 22 июля. Таким образом регулятор отреагирует на снижение инфляции — в начале июля ее уровень сократился до 15,6% год к году, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы опрошенных аналитиков. «Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Банка России 22 июля ожидают все 17 опрошенных аналитиков из крупнейших кредитных организаций. 12 из них прогнозируют сокращение показателя до 9%, еще четверо — сразу до 8,5%», — говорится в статье. В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают уменьшение инфляции, спад кредитования и необходимость поддержать сокращающуюся экономику, пояснил изданию главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он напомнил, что за неделю со 2 по 8 июля в стране наблюдалась дефляция в 0,03%. Таким образом, в годовом выражении показатель инфляции сократился до 15,6%, уточнил аналитик. В феврале после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 10 июня регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 9,5%. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин прогнозировал, что ставка может стать еще меньше, потенциал для этого, по его словам, есть.