В Госдуме предложили сократить рабочую смену в день рождения

22 июля 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы предложил сократить рабочий день именинников на один час Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рабочая смена в день рождения сотрудника должна быть сокращена на один час. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минтруда Антону Котякову. «Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в письме. Копия текста появилась в распоряжении RT. По мнению Матвейчева, это нововведение будет отвечать условиям Трудового кодекса РФ. В документе прописано, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, пояснил депутат. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рабочая смена в день рождения сотрудника должна быть сокращена на один час. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минтруда Антону Котякову. «Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в письме. Копия текста появилась в распоряжении RT. По мнению Матвейчева, это нововведение будет отвечать условиям Трудового кодекса РФ. В документе прописано, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, пояснил депутат.