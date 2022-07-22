В Госдуме предложили сократить рабочую смену в день рождения

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Город. Курган, праздник, воздушные шары, воздушные шарики
Депутат Госдумы предложил сократить рабочий день именинников на один час Фото:

Рабочая смена в день рождения сотрудника должна быть сокращена на один час. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в письме. Копия текста появилась в распоряжении RT.

По мнению Матвейчева, это нововведение будет отвечать условиям Трудового кодекса РФ. В документе прописано, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, пояснил депутат.

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Рабочая смена в день рождения сотрудника должна быть сокращена на один час. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минтруда Антону Котякову. «Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в письме. Копия текста появилась в распоряжении RT. По мнению Матвейчева, это нововведение будет отвечать условиям Трудового кодекса РФ. В документе прописано, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, пояснил депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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