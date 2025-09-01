Европейцы захотят повоевать друг с другом после СВО

Политолог Зудин: между европейскими странами есть основания для военных действий
Между европейскими странами может вспыхнуть новый конфликт, считает политолог Алексей Зудин
Между европейскими странами может вспыхнуть новый конфликт, считает политолог Алексей Зудин

После завершения конфликта на Украине у европейских стран появится соблазн использовать новое оружие вовсе не против России, а против друг друга, как уже не раз бывало в истории. Об этом в интервью URA.RU заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Сейчас вспышка военных действий в Европе кажется немыслимой, но основания для этого действительно есть. Как мы знаем из истории, прецедентов было более чем достаточно», — сказал политолог.

В качестве примера он привел «рыбное противоречие» между Британией и Францией, которые весьма быстро могут перейти к эскалации. «Еще один недавний пример — официальные представители Нидерландов и Франции спокойно, по-деловому обсуждали возможность расчленения Бельгии», — добавил Зудин.

В апреле 2025 года западные СМИ сообщили, что спикер парламента Нидерландов Мартин Босма во время ужина с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил разделить территорию Бельгии между двумя странами. Спор о квотах на рыбную ловлю стал одной из причин выхода Британии из ЕС. Осенью 2021 года Франция, недовольная действиями Лондона, даже захватила британское торговое судно.

