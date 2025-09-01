Европейцы захотят повоевать друг с другом после СВО

После завершения конфликта на Украине у европейских стран появится соблазн использовать новое оружие вовсе не против России, а против друг друга, как уже не раз бывало в истории. Об этом в интервью URA.RU заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
«Сейчас вспышка военных действий в Европе кажется немыслимой, но основания для этого действительно есть. Как мы знаем из истории, прецедентов было более чем достаточно», — сказал политолог.
В качестве примера он привел «рыбное противоречие» между Британией и Францией, которые весьма быстро могут перейти к эскалации. «Еще один недавний пример — официальные представители Нидерландов и Франции спокойно, по-деловому обсуждали возможность расчленения Бельгии», — добавил Зудин.
В апреле 2025 года западные СМИ сообщили, что спикер парламента Нидерландов Мартин Босма во время ужина с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил разделить территорию Бельгии между двумя странами. Спор о квотах на рыбную ловлю стал одной из причин выхода Британии из ЕС. Осенью 2021 года Франция, недовольная действиями Лондона, даже захватила британское торговое судно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.