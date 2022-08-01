Экс-тренер сборной РФ предложил Абрамовичу возглавить «Спартак»

Роман Абрамович должен возглавить «Спартак», считает Борис ИгнатьевФото: Личная страница Романа Абрамовича в социальных сетях
Бизнесмен Роман Абрамович может возглавить московский «Спартак» вместо Леонида Федуна. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.
«Думаю, что на смену Федуну может прийти человек еще более значимый с точки зрения футбола, организации хозяйства, финансовых возможностей. Гипотетически — Абрамович. Я знаю Романа Аркадиевича, он принимал нас в „Челси“, давал нам возможность учиться, большую группу людей приглашал и думал о том, как будет развиваться наш футбол», — сказал Игнатьев в беседе с агентством «Газета.ру».
Ранее СМИ сообщили, что президент «Спартака» Леонид Федун покинет свой пост после 18 лет управления клубом, пишет RT. По информации журналистов, его место займет бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. Абрамович же ранее был вынужден продать футбольный клуб «Челси» из-за попадания в санкционные списки Великобритании.
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Бизнесмен Роман Абрамович может возглавить московский «Спартак» вместо Леонида Федуна. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. «Думаю, что на смену Федуну может прийти человек еще более значимый с точки зрения футбола, организации хозяйства, финансовых возможностей. Гипотетически — Абрамович. Я знаю Романа Аркадиевича, он принимал нас в „Челси“, давал нам возможность учиться, большую группу людей приглашал и думал о том, как будет развиваться наш футбол», — сказал Игнатьев в беседе с агентством «Газета.ру». Ранее СМИ сообщили, что президент «Спартака» Леонид Федун покинет свой пост после 18 лет управления клубом, пишет RT. По информации журналистов, его место займет бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. Абрамович же ранее был вынужден продать футбольный клуб «Челси» из-за попадания в санкционные списки Великобритании.