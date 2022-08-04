Посол РФ в Японии допустил ядерное реагирование России

Россия готова применить ядерное оружие исключительно в качестве ответной меры, подчеркнул Михаил Галузин Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы своему суверенитету. Такое заявление сделал посол России в Токио Михаил Галузин на круглом столе по тематике ядерного разоружения в Хиросиме.

«Наши доктринальные установки по данному вопросу предельно ясны: мы гипотетически допускаем ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. URA.RU). Либо с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — передает ТАСС слова Галузина.

Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну, так как в ней не будет победителя. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360.