Посол РФ в Японии допустил ядерное реагирование России

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Россия готова применить ядерное оружие исключительно в качестве ответной меры, подчеркнул Михаил Галузин Фото:

Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы своему суверенитету. Такое заявление сделал посол России в Токио Михаил Галузин на круглом столе по тематике ядерного разоружения в Хиросиме.

«Наши доктринальные установки по данному вопросу предельно ясны: мы гипотетически допускаем ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. URA.RU). Либо с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — передает ТАСС слова Галузина.

Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну, так как в ней не будет победителя. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360.

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Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы своему суверенитету. Такое заявление сделал посол России в Токио Михаил Галузин на круглом столе по тематике ядерного разоружения в Хиросиме. «Наши доктринальные установки по данному вопросу предельно ясны: мы гипотетически допускаем ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. URA.RU). Либо с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — передает ТАСС слова Галузина. Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну, так как в ней не будет победителя. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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