Аналитик предрекла ослабление рубля из-за падения цен на нефть

05 августа 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Аналитик Кожухова спрогнозировала курс рубля с учетом спада цен на нефть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине В перспективе рубль может ослабнуть из-за спада цен на нефть. Об этом заявила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Корректировка бюджетного правила, удешевление нефти на фоне рисков наступления глобальной рецессии и доступ к торгам резидентов из дружественных стран — все это, вероятно, будет удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года, сообщила аналитик агентству «Прайм». По ее словам, пока еще рано говорить о существенном обвале рубля в начале осени. Кроме того, среднесрочное ослабление рубля станет ощутимым при закреплении доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рублей. Кожухова отметила, что таким образом, рубль скорее всего продолжит колебаться. Ранее экс-председатель ЦБ РФ, председатель наблюдательного совета Банка ВТБ, экономист Сергей Дубинин сообщил, что колебание курса рубля по отношению к доллару и евро будут продолжаться до тех пор, пока в состоянии платежного баланса России не произойдет значительных изменений. По его мнению, это произойдет нескоро.

В перспективе рубль может ослабнуть из-за спада цен на нефть. Об этом заявила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Корректировка бюджетного правила, удешевление нефти на фоне рисков наступления глобальной рецессии и доступ к торгам резидентов из дружественных стран — все это, вероятно, будет удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года, сообщила аналитик агентству «Прайм». По ее словам, пока еще рано говорить о существенном обвале рубля в начале осени. Кроме того, среднесрочное ослабление рубля станет ощутимым при закреплении доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рублей. Кожухова отметила, что таким образом, рубль скорее всего продолжит колебаться. Ранее экс-председатель ЦБ РФ, председатель наблюдательного совета Банка ВТБ, экономист Сергей Дубинин сообщил, что колебание курса рубля по отношению к доллару и евро будут продолжаться до тех пор, пока в состоянии платежного баланса России не произойдет значительных изменений. По его мнению, это произойдет нескоро.