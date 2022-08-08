Вузы РФ объявили дополнительный набор из-за нехватки абитуриентов

09 августа 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Российские вузы объявили дополнительный набор первокурсников Фото: Размик Закарян © URA.RU Ряд региональных вузов были вынуждены объявить дополнительный набор первокурсников из-за нехватки абитуриентов. В качестве основной причины в университетах называют действующие уже второй год правила приема, которые ликвидировали так называемую вторую волну зачисления. «Несмотря на то что приказы о зачислении должны выйти только 9 августа, с конца прошлой недели ряд университетов оповестил абитуриентов, что у них появился второй шанс. Так, о дополнительном зачислении объявили РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, НИУ Московский государственный строительный университет, а также Санкт-Петербургский государственный технологический институт», — пишет «Коммерсант» . По данным издания, больше всего вакантных бюджетных мест осталось на инженерных и технических направлениях. Основной причиной недобора студентов эксперты называют ликвидацию второй волны, в которую заполнялось 20% бюджетных мест. «Во вторую волну абитуриенты со средними баллами могли остаться в списке и ждать, что их поднимут наверх — на освобожденные отличниками позиции. В противном случае они могли отнести документы в другой вуз, где их шансы пройти на бюджет были больше», — поясняют авторы. По словам собеседника издания в Минобрнауки, сейчас у вузов остается 2,8% свободных бюджетных мест. Он не исключает, что после публикации списков о зачислении 9 августа эта цифра скорректируется. Прием документов в российских вузах стартовал 20 июня. В 2022 году образовательные учреждения увеличили квоты для выпускников с Донбасса. Общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составило 580 412, рассказывал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Для выпускников из Донецкой и Луганской народных республик квота в вузах была увеличена с 18 до 23 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ряд региональных вузов были вынуждены объявить дополнительный набор первокурсников из-за нехватки абитуриентов. В качестве основной причины в университетах называют действующие уже второй год правила приема, которые ликвидировали так называемую вторую волну зачисления. «Несмотря на то что приказы о зачислении должны выйти только 9 августа, с конца прошлой недели ряд университетов оповестил абитуриентов, что у них появился второй шанс. Так, о дополнительном зачислении объявили РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, НИУ Московский государственный строительный университет, а также Санкт-Петербургский государственный технологический институт», — пишет «Коммерсант». По данным издания, больше всего вакантных бюджетных мест осталось на инженерных и технических направлениях. Основной причиной недобора студентов эксперты называют ликвидацию второй волны, в которую заполнялось 20% бюджетных мест. «Во вторую волну абитуриенты со средними баллами могли остаться в списке и ждать, что их поднимут наверх — на освобожденные отличниками позиции. В противном случае они могли отнести документы в другой вуз, где их шансы пройти на бюджет были больше», — поясняют авторы. По словам собеседника издания в Минобрнауки, сейчас у вузов остается 2,8% свободных бюджетных мест. Он не исключает, что после публикации списков о зачислении 9 августа эта цифра скорректируется. Прием документов в российских вузах стартовал 20 июня. В 2022 году образовательные учреждения увеличили квоты для выпускников с Донбасса. Общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составило 580 412, рассказывал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Для выпускников из Донецкой и Луганской народных республик квота в вузах была увеличена с 18 до 23 тысяч.