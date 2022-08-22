Die Welt: Шольц, Макрон и Байден принимают решения за Зеленского

23 августа 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решения из-за зависимости от Запада, заявил Кристоф Шлиц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политический курс Украины определяется не президентом Владимиром Зеленским, а канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шлиц. «Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна», — пишет Кристоф Шлиц. Он отметил, что Запад лишен единой стратегии по украинскому конфликту, потому лидеры одновременно склоняют Киев к переговорам и продолжению боевых действий. Автор материала отмечает, что обстановка в западных странах лишь усугубляется из-за этой неопределенности. «Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными», — подчеркнул Шлиц. Ранее офицер США Дуглас Макгрегор заявил, что ЦРУ врет всему миру о «скорой победе Украины», зная, что это невозможно. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО не сомневается в победе РФ на Украине. Военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября. 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ, являются демилитаризация и денацификация республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политический курс Украины определяется не президентом Владимиром Зеленским, а канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шлиц. «Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна», — пишет Кристоф Шлиц. Он отметил, что Запад лишен единой стратегии по украинскому конфликту, потому лидеры одновременно склоняют Киев к переговорам и продолжению боевых действий. Автор материала отмечает, что обстановка в западных странах лишь усугубляется из-за этой неопределенности. «Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными», — подчеркнул Шлиц. Ранее офицер США Дуглас Макгрегор заявил, что ЦРУ врет всему миру о «скорой победе Украины», зная, что это невозможно. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО не сомневается в победе РФ на Украине. Военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября. 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ, являются демилитаризация и денацификация республики.