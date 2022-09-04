The Guardian: ЕС пригласил союзников России на неформальную встречу

Армения примет участие в неформальном европейской саммите, сообщили в СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Евросоюз пригласил Армению и Азербайджан на неформальный саммит в Праге 6 октября. Участники встречи буду обсуждать вопрос необходимости создания нового Европейское политического сообщества, призванного обеспечивать безопасность континента. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«В числе прочих [на саммит] будут приглашены Норвегия и Швейцария, страны, не входящие в ЕС, глубоко интегрированные в единый рынок, а также девять стран, надеющихся вступить в ЕС, включая Украину, Молдову, Грузию и шесть западных стран. Балканские государства, а также Армения и Азербайджан», — сообщается в статье.

Помимо этого, по информации издания, на саммит будет приглашен премьер-министр Великобритании, «которым, как многие ожидают, станет Лиз Трасс». Однако сейчас европейские дипломаты ведут споры о необходимости присутствия на встрече Турции. «Греция и Кипр, вовлеченные в давние споры с Анкарой, выступают против приглашения Турции, которая остается официальным кандидатом на вступление в ЕС», — поясняют авторы газеты.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что на саммите поднимется вопрос создания Европейское политического сообщества, призванного заниматься вопросами безопасности. «Лидеры хотели бы создать неформальный и „очень гибкий“ орган, напоминающий „Большую семерку“ или G20», — отметил он.

Армения, как и Россия, является участником организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Политолог Антон Бредихин анонсировал, что Россия в скором времени выйдет на новый формат союзного государства, в который войдут Азербайджан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и освобожденные в ходе спецоперации территории Украины.