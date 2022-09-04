Постпред РФ назвал глупостью идею Запада о демилитаризации ЗАЭС

05 сентября 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Россия отвергла идею Запада о демилитаризации ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложение Украины и Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) создаст дополнительные риски и угрозу безопасности атомной электростанции. В этом уверен постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. «С точки зрения ситуации „на земле“ это просто глупость. Потому что объект, на котором расположено шесть реакторов, который регулярно, на ежедневной основе, обстреливается вооруженными силами Украины, где работает несколько сотен, по некоторым данным чуть ли не тысяча, украинских специалистов, конечно, нуждается в элементарной охране. Этим и занимаются российские подразделения, которые там находятся. […] Демилитаризация этой территории лишь создала бы дополнительные риски и угрозу безопасности атомной электростанции», — считает Чижов, передают «Известия». По его словам, можно было бы закрыть станцию, однако политик подчеркнул, что проблему это полностью не решит. Чижов добавил, что для того, чтобы механизмы на ЗАЭС работали хорошо, станция нуждается в электропитании. По его словам, именно поэтому сейчас главное — прекратить обстрелы ЗАЭС. Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что его очень беспокоит военная активность вокруг станции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предложение Украины и Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) создаст дополнительные риски и угрозу безопасности атомной электростанции. В этом уверен постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. «С точки зрения ситуации „на земле“ это просто глупость. Потому что объект, на котором расположено шесть реакторов, который регулярно, на ежедневной основе, обстреливается вооруженными силами Украины, где работает несколько сотен, по некоторым данным чуть ли не тысяча, украинских специалистов, конечно, нуждается в элементарной охране. Этим и занимаются российские подразделения, которые там находятся. […] Демилитаризация этой территории лишь создала бы дополнительные риски и угрозу безопасности атомной электростанции», — считает Чижов, передают «Известия». По его словам, можно было бы закрыть станцию, однако политик подчеркнул, что проблему это полностью не решит. Чижов добавил, что для того, чтобы механизмы на ЗАЭС работали хорошо, станция нуждается в электропитании. По его словам, именно поэтому сейчас главное — прекратить обстрелы ЗАЭС. Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что его очень беспокоит военная активность вокруг станции.