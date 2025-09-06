Глава «Роскосмоса» в шутку ответил, что его замучали вопросами про кольцо

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что к нему чаще обращаются с вопросами о наличии кольца на руке, чем по профессиональным вопросам. Так он отреагировал на вопрос журналиста, почему на его безымянном пальце находится умное кольцо.
«Могу надеть это кольцо на любой палец, чтобы не вызывать лишних вопросов. Тем более, что про кольцо меня спрашивают чаще, чем о моей работе», — отметил Баканов. Его слова приводит журналист Александр Юнашев в своем telegram-канале.
Умное кольцо — это специальное устройство, по функционалу схожие с умными часами. Оно замеряет шаги, пульс, уровень кислорода в крови и другие показатели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.