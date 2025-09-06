«Безумие бюрократии»: британцы жалуются, что с них собирают деньги за проживание украинцев

Пенсионеры из Великобритании Розмари и Энтони Дакетт, которые с 2022 года предоставляют жилье украинским беженцам, получили уведомление от городского совета о необходимости оплатить разрешение на использование комнаты над гаражом. Об этом сообщает местное издание.
«Я не против подачи заявления на смену назначения, — сказал Дакетт, для the Guardian. — Но я не хочу платить за это до 800 фунтов стерлингов. Мы не зарабатываем на приеме украинки. Все это похоже на безумие бюрократии». 80-летняя Розмари Дакетт, отставной мировой судья, и ее 88-летний муж были вынуждены подать заявление на «изменение назначения» помещения стоимостью 600-800 фунтов стерлингов.
Ранее премьер-министр Великобритании лично поблагодарил пару за гуманитарную инициативу. Теперь же местные власти требуют оформления документации, угрожая выселением беженцев.
Ранее парламентарий попросил британское правительство подсчитать количество въехавших в страну украинских беженцев. В Великобританию въехало более 200 тыс. украинцев. Он уточнял, сколько беженцев с Украины было расселено в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии соответственно.
